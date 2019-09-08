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В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали

08.09.2019 11:48
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В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки НВФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает donpress.

Подразделения НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями оружия. Кроме того, применялись гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 9 раз обстрелял позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского, Старогнатовки; Талаковки, возле Новотроицкого, Богдановки, Новогригорьевки, Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Новгородского, Южного», недалеко от Шумов, Майорска и Новотошковского.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования режим прекращения огня не нарушали.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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