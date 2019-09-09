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Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям
Сотрудникам правоохранительных органов в городе Селидово Донецкой области сдался гражданин, который ранее воевал на стороне пророссийских террористов. Как передает replyua.net, об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
В том числе, известно, что три месяца, пребывая на службе в незаконных вооруженных формированиях, мужчина сводил оборонительные сооружения на мосту, а также не дежурство на блокпосту террористов.
«Поняв, что «герои» так называемой «ДНР» - обычные преступники, он покинул наемников. Находясь в отделении полиции, 45-летний житель Селидово рассказал подробности службы в составе бандформирования самопровозглашенной республики и признал, что это было огромной ошибкой в его жизни», - рассказали в полиции.
В том числе, он был в рядах боевиков с мая по июль 2014 года, затем добровольно оставил бандформирование. За работу ему было обещано плату по 200 гривен в день, а также продукты питания. Вернувшись домой, он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время.
Теги: Донбасс, война, Селидово, боевик
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