Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям

09.09.2019 19:30

Сотрудникам правоохранительных органов в городе Селидово Донецкой области сдался гражданин, который ранее воевал на стороне пророссийских террористов. Как передает replyua.net, об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

В том числе, известно, что три месяца, пребывая на службе в незаконных вооруженных формированиях, мужчина сводил оборонительные сооружения на мосту, а также не дежурство на блокпосту террористов.



«Поняв, что «герои» так называемой «ДНР» - обычные преступники, он покинул наемников. Находясь в отделении полиции, 45-летний житель Селидово рассказал подробности службы в составе бандформирования самопровозглашенной республики и признал, что это было огромной ошибкой в его жизни», - рассказали в полиции.



В том числе, он был в рядах боевиков с мая по июль 2014 года, затем добровольно оставил бандформирование. За работу ему было обещано плату по 200 гривен в день, а также продукты питания. Вернувшись домой, он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время.