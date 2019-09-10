Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой

10.09.2019 21:15

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин совершил визит на передовую боевых действий и попал там в неловкую ситуацию.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице блогера Necro Mancer, пишет from-ua.

На записи можно увидеть как главарь боевиков в шлеме бьется головой о перекрытия укрепления.

В комментариях пользователи присоединились к шуткам над Пушилиным.

"Что-то у вас такое е**ло жирное, что в каску не влазит?", "Ну хоть в ширину прошел", "Контузия!", "А глазки то зашуганые!", - пишут комментаторы.