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На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей

10.09.2019 20:33
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На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей

Сегодня вечером так называемое «представительство ДНР» в СЦКК сообщило о ранении двух мирных жителей неподконтрольного Украине села Старомихайловка, расположенного на окраине Донецка в результате гранатометного обстрела. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
Представители ОРДО отметили, что обстрел произошел в 18:40. В результате обстрела ранения получили жители поселка — мужчина и женщина. Кроме того, зафиксировано повреждение кровли жилого дома по ул. Комарова, 16.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, мужчина, ранение, обстрел
 
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