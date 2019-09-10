Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево

10.09.2019 15:04

Вчера, 9 сентября, в 07.15 на трассе Никольское-Мангуш под Мариуполем произошло ДТП.

Об этом 0629 сообщили очевидцы аварии.

Водитель автомобиля "Славута" не справился с управлением, результате чего выехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП пострадала пассажирка с переднего сиденья. У 62-летней женщины зафиксированы ушиб мягких тканей головы и закрытая черепно-мозговая травма. Однако, от госпитализации пенсионерка наотрез отказалась, помощь медиков ей была оказана на месте.

Известно, что пострадавшая - переселенка из Енакиево.



