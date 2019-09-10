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«Пустота и уныние»: дончане показали цены и продукцию супермаркета «Караван». ВИДЕО

10.09.2019 08:11
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«Пустота и уныние»: дончане показали цены и продукцию супермаркета «Караван». ВИДЕО

Жители неподконтрольного Украине Донецка сняли на видео посещение известного супермаркета «Караван», показав при этом цены на продукты и различные товары.

Как отмечают дончане, съемка проводилась около 20:00, поэтому в некоторых отделах был небольшой выбор товаров и почти пустые полки, передает donpress.

Авторы видео приобрели хлеб за 14 рублей. Прошлись по рядам, на которых расставлены разные виды растительных масел, отметив при этом, что:

— средняя цена на подсолнечное масло составляет 70−80 рублей

— стоимость банки зеленого горошка от 40 рублей

— цена самых дешевых местных и российских кетчупов от 27 рублей, в то время, как продукция украинского производства дороже — 38 рублей

— тушенка мясная стоит от 36 до 41 рубля

— майонез от 29 рублей, в основном местного производства

— колбасы копченые от 280 рублей

— живые карпы от 152 рублей

— охлажденный стейк семги — 1090 за 1 кг

— капуста белокочанная — 22 рубля за 1 кг

— брокколи — 145 рублей

— дыня — 49 рублей

— арбузы — 4,80

— картофель — 22 рубля

— морковь — от 20 до 47 рублей

— кабачки — 30 рублей

— помидоры — 30, 28, 48 рублей

— огурцы — 33 рубля

— молоко — 34 рубля за 1 литр

Во время съемки спиртных напитков охрана магазина сделала замечание авторам видео и запретила проводить запись видеоматериала.



Теги: Донецк, Донбасс, магазин, супермаркет, продукты, товар, цены, продукция
 
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