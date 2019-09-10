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Ситуация на Донбассе: ранен украинский военнослужащий
За минувшие сутки, 9 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ.
Один украинский военнослужащий получил боевое ранение, сообщили в пресс-центре ООС.
"9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Водяного. Еще два раза боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Неподалеку Авдеевки оккупанты стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а у Опитного – из автоматического гранатомета. Вблизи Павлополя враг устроил два обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Зайцево боевики ударили з минометов калибра 82 мм. Дважды вблизи Троицкого велся огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки российские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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