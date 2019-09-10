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В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская
10.09.2019 14:26
Во временно оккупированном Донецке установили памятник российскому императору Николаю II.
По информации from-ua памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.
На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики террористической организации ДНР. Детей специально одели в военную форму.
Источники говорят, что ничего в этом удивительного нет. "Курс на Россию, российские учебники в школах, возврат к совку", - отметил собеседник на правах анонимности.
Теги: Донбасс, памятник, император, ДНР, Николай
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