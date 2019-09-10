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В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы
10.09.2019 11:26
Взрывное устройство якобы, было обнаружено 9 сентября возле Детской областной больницы в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
На месте происшествия проверку провела следственно-оперативная группа:
«Саперы обезвредили взрывоопасный предмет на месте. К счастью, подрыва, как в прошлый раз, не произошло»
Как отмечают ресурсы НВФ, это уже второе взрывное устройство, обнаруженное в Калининском районе города за неделю.
Теги: Донбасс, больница, взрывное устройство, ОРДО
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