Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО

10.09.2019 22:31

В городской больнице Мариуполя полиция и психиатрическая бригада несколько раз пытались успокоить неадекватного пациента.

Как сообщает MRPL.CITY, в редакцию обратились местные жители с сообщением об агрессивном и, возможно, вооруженном пациенте, который швырял мебель и угрожал персоналу Мариупольской горбольницы №1, где с 3 сентября находился на лечении в неврологическом отделении, передает Donbass.live.

«Он держит в страхе весь коллектив, пациентов и их родственников. И никто не может найти на него управы, полиция приезжает и стоит под стенкой в момент открытых угроз персоналу, а если забирают его днем, то ночью возвращают обратно с еще большей агрессией!», - рассказывают мариупольцы.

В сообщении уточнили, что ранее мужчина был выписан из областной больницы интенсивного лечения. По словам сотрудников, у него было оружие.

Главный врач ГБ №1 Лариса Мамаева подтвердила, что действительно у них лежал буйный пациент, который дебоширил, угрожал персоналу, плевал в лицо врачу, парализуя работу отделения.

«До этого он лежал в ГБ №2 с черепно-мозговой травмой, его выписали. Но мужчина решил, что ему нужно еще полежать и обратился в ГБ №5, где ему врач назначил лечение и не более. Тогда он вызвал себе «скорую» и его госпитализировали. Мы сделали МРТ – ничего нет. Как оказалось, у него дома был ремонт, поэтому на время работ мужчина решил пожить в больнице. Он сказал: «Сколько хочу, столько и буду лежать. Если вы мне откажете, то пожалеете об этом». Мы и так пожалели», - отметила специалист.

Со слов главврача, сотрудники, напуганные неадекватным поведением мужчины, дважды (4 и 6 сентября) обращались в Кальмиусское отделение полиции. Она добавила, что полиция разобралась и инцидент исчерпан.

В полиции уточнили, что пациент действительно был вооружен – опасные предметы у мужчины изъяли, а также открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины, согласно которой ему грозит тюремный срок от 3 до 7 лет. Но при условии, что мужчина окажется психически здоровым.

«На данный момент в больнице он не находится, но периодически посещает Кальмиусский райотдел. В Центральном отделе на него открыто уголовное производство, в рамках которого будут проверять его психическое состояние. В отделение была вызвана психиатрическая бригада, которая вколола мужчине лекарство, чтобы он успокоился», - рассказали в полиции.