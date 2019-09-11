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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Пушилин решил изъять земельные участки под "Оленовкой"

11.09.2019 08:29
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Главарь «ДНР» Пушилин решил изъять земельные участки под "Оленовкой"

Главарь «ДНР» Денис Пушилин для расширения блокпоста «Оленовка» решил изъять у собственников земельные участки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о том, что для расширения блокпоста боевиков «ДНР» «Оленовка», «изъять для государственных нужд земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц».
Людям обещают «возмещение причиненных убытков», однако, когда это произойдет неизвестно, так как в «указе» существует оговорка – «при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми осуществлена реквизиция, земельные участки будут возвращены владельцам в пригодном для использования по целевому назначению состоянии. В противном случае собственникам будет возмещена рыночная стоимость земельных участков».
Т.е., землю заберут сегодня, а «убытки» «возместят» когда-нибудь потом… если оккупационные «власти ДНР» не придумают какой-либо новый «указ», согласно которого, «возмещение убытков» будет отменено.



Теги: Донбасс, убытки, указ, земельный участок, изъятие, возмещение, блокпост, ДНР, Пушилин
 
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