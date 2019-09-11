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Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
11.09.2019 20:20
В зоне ООС на Донбассе погиб «командир роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады НВФ «Восток» Алексей Троцай с позывным «Лев». Об этом сообщает украинский блогер Necro Mancer в Твиттер, пишет ДонПресс.
Информацию о гибели члена НВФ сообщил экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский:
«Завтра в двенадцать часов в ДК Железнодорожников в Ясиноватой состоится прощание с командиром роты разведки Востока Алексеем Троцаем»
Отмечается, что Троцай проходил службу в в / ч 8 818 1-го армейского корпуса южного военного округа ВС России.
Как стало известно, «Лев» получил тяжелое ранение на участке между неподконтрольными Украине населенными пунктами Спартак и Ясиноватой и скончался в реанимации.
Теги: Донбасс, сообщение, Ходаковский, НВФ ОРДО, погиб
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