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На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком
11.09.2019 10:09
10 сентября в Доброполье Донецкой области 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком в карьере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области, пишет Сегодня.
В ведомстве отметили, что данные о трагедии поступила спасателям около 19:05. В ГСЧС добавили:
«Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось».
Теги: Донбасс, ребенок, песок, карьер, погиб
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