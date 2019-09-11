На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком

11.09.2019 10:09

10 сентября в Доброполье Донецкой области 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком в карьере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в области, пишет Сегодня.

В ведомстве отметили, что данные о трагедии поступила спасателям около 19:05. В ГСЧС добавили:

«Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось».