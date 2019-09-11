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Архив - Донецкая область

В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк

11.09.2019 17:32
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В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк

10 сентября в Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка на шахте им. А.Ф. Засядько получил травму горняк.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«Воспомогательный уклон № 8 — оказание медицинской помощи.

Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк оказали медицинскую помощь горнорабочему 1977 г. р., который колесом вагонетки получил травму ноги и госпитализирован в лечебное учреждение».



Теги: Донецк, Донбасс, шахтер , шахта, МЧС, госпитализация, травма, ДНР, горняки, горноспасатели
 
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