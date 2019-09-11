В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк

11.09.2019 17:32

10 сентября в Киевском районе неподконтрольного Украине Донецка на шахте им. А.Ф. Засядько получил травму горняк.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«Воспомогательный уклон № 8 — оказание медицинской помощи.

Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк оказали медицинскую помощь горнорабочему 1977 г. р., который колесом вагонетки получил травму ноги и госпитализирован в лечебное учреждение».