В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент

11.09.2019 15:49

Вчера, 10 сентября, в 19.11 на футбольном поле школы №27 на ул. Троицкой умер 22-летний парень.

Об этом 0629 стало известно из собственных источников.

Студент бегал на стадионе вместе с однокурсницей. И неожиданно упал. Девушка вызвала "скорую".

Как оказалось, проезд к полю был закрыт и медики не могли подъехать близко. Ситуацию усложняло также то, что отсутствовало уличное освещение.

Медики пробирались к месту происшествия по закоулкам, через гаражи. Парня на носилках тут же отнесли в "скорую", где начали оказывать реанимационные действия, однако помочь ему было уже невозможно. Ничего не оставалось, кроме как зафиксировать смерть парня.

Тело молодого человека доставили в судмедэкспертизу, которая установит точную причину внезапной смерти студента.

Известно, что молодой парень - студент 4 курса МГУ, родом из села Зеленый Яр Никольского района Донецкой области.

Комментарии полиции по данному факту ожидаются.