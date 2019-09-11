Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент

11.09.2019 15:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент

Вчера, 10 сентября, в 19.11 на футбольном поле школы №27 на ул. Троицкой умер 22-летний парень.
Об этом 0629 стало известно из собственных источников.
Студент бегал на стадионе вместе с однокурсницей. И неожиданно упал. Девушка вызвала "скорую".
Как оказалось, проезд к полю был закрыт и медики не могли подъехать близко. Ситуацию усложняло также то, что отсутствовало уличное освещение.
Медики пробирались к месту происшествия по закоулкам, через гаражи. Парня на носилках тут же отнесли в "скорую", где начали оказывать реанимационные действия, однако помочь ему было уже невозможно. Ничего не оставалось, кроме как зафиксировать смерть парня.
Тело молодого человека доставили в судмедэкспертизу, которая установит точную причину внезапной смерти студента.
Известно, что молодой парень - студент 4 курса МГУ, родом из села Зеленый Яр Никольского района Донецкой области.
Комментарии полиции по данному факту ожидаются.



Теги: Донбасс, студент, Мариуполь, умерший, футбольное поле
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх