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Архив - Донецкая область

В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы

11.09.2019 18:56
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В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы

Во временно оккупированном поселке Корсунь на улице Партизанская произошел масштабный пожар.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 9 сентября 2019 года, на улице Партизанской во временно оккупированном поселке Корсунь под Енакиево загорелись хозяйственные постройки и сухая трава.

В результате пожара сгорели деревянные хозпостройки, наблюдательная вышка для охраны, деревянное ограждение 500 м, сухая трава на площади 2 га.



Теги: Донбасс, Енакиево, пожар, трава, оккупация
 
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