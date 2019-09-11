В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы

11.09.2019 18:56

Во временно оккупированном поселке Корсунь на улице Партизанская произошел масштабный пожар.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 9 сентября 2019 года, на улице Партизанской во временно оккупированном поселке Корсунь под Енакиево загорелись хозяйственные постройки и сухая трава.

В результате пожара сгорели деревянные хозпостройки, наблюдательная вышка для охраны, деревянное ограждение 500 м, сухая трава на площади 2 га.