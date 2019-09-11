Главная / Новости / Донецкая область / В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы
Последние новости раздела
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы
11.09.2019 18:56
Во временно оккупированном поселке Корсунь на улице Партизанская произошел масштабный пожар.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне, 9 сентября 2019 года, на улице Партизанской во временно оккупированном поселке Корсунь под Енакиево загорелись хозяйственные постройки и сухая трава.
В результате пожара сгорели деревянные хозпостройки, наблюдательная вышка для охраны, деревянное ограждение 500 м, сухая трава на площади 2 га.
Теги: Донбасс, Енакиево, пожар, трава, оккупация
Читайте также:
- В Донбассе горят леса и поля
- В квартирах енакиевской малосемейки температура падает до нуля
- "Кустарный" электроприбор травмировал мужчину
- В Мариуполе увеличилось число погибших на пожарах
- На Донетчине сгорело три частных дома и одна квартира
- Пострадавший на пожаре мужчина скончался в машине "скорой"
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- Холод ночью и жара днём: Синоптики рассказали о переменчивой погоде11:31
- "Цитрус" назвал предварительные цены новых гаджетов Apple11:15
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Новые «ДНР» в Украине: у Путина ошарашили словами о захвате Одессы и Харькова10:45
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как лучше всего снять стресс разным знакам Зодиака10:15
- УЕФА придумал название для третьего еврокубкового турнира10:00
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Платить за отопление надо, даже если не будет батарей09:17
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда21:19
- Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"19:47
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько