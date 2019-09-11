В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом

11.09.2019 12:16

Поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки, попал под обстрел, в результате чего уничтожен частный дом.

Об этом сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько, передает donpress.

Представитель ОРДО отметил:

«В результате обстрела поселка Зайцево полностью уничтожен дом по улице Рыбалко, 167».

Он добавил, что пострадавших нет.