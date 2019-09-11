Последние новости раздела
- В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом12:16
- На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком10:09
- «Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию 09:56
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Главарь «ДНР» Пушилин решил изъять земельные участки под "Оленовкой"08:29
- Обострение на Донбассе: четверо бойцов ВСУ получили ранения, а еще двое – боевые травмы07:49
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- На окраине Донецка во время обстрела ранены двое мирных жителей20:33
- Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево15:04
В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом
11.09.2019 12:16
Поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки, попал под обстрел, в результате чего уничтожен частный дом.
Об этом сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько, передает donpress.
Представитель ОРДО отметил:
«В результате обстрела поселка Зайцево полностью уничтожен дом по улице Рыбалко, 167».
Он добавил, что пострадавших нет.
Теги: Донбасс, дом, обстрел, разрушения, Зайцево, пострадавшие, ОРДО
Читайте также:
- В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки
- Зайцево после ночного обстрела (ФОТО)
- В ОРДО из-под завала дома извлекли мирную жительницу, пострадавшую из-за обстрела
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом
- В оккупированном Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома
- Ночью прифронтовая Авдеевка подверглась массированному обстрелу боевиков (ФОТО)
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар12:34
- В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом12:16
- На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком10:09
- «Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию 09:56
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Главарь «ДНР» Пушилин решил изъять земельные участки под "Оленовкой"08:29
- Обострение на Донбассе: четверо бойцов ВСУ получили ранения, а еще двое – боевые травмы07:49
- Вооружен и опасен: в Мариуполе пациент больницы крушил мебель и угрожал медикам. ВИДЕО22:31
- В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина21:36
- Главарь боевиков ДНР оконфузился на передовой21:15
- Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко12:49
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар12:34
- В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом12:16
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько11:54
- Адвокат «крестного отца ЛНР» назначен на должность в Офис президента11:34
- Переговоры Зеленского с Путиным: США готовятся к "плану Б"11:11
- Александру Розенбауму удалили опухоль11:00
- «Минск-3» или мир за полгода: Возможны ли подвижки по Донбассу10:45
- Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды10:33
- На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком10:09
- «Минск-3» или мир за полгода: Возможны ли подвижки по Донбассу10:45
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Что расскажет о вашей личности размер мизинца09:08
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"18:33
- Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена17:49
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление