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«Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу
Оператор мобильной связи в ОРДО «Феникс» запустил новую услугу — «Telegram — Вам звонили». Об этом сообщают местные СМИ.
«С 12 сентября всем абонентам мобильного оператора „Феникс“ доступна новая услуга — „Telegram — Вам звонили“, которая позволяет получать уведомления в боте „Мой Феникс“ о пропущенных вызовах в то время, когда телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — сказано в сообщении.
Активировать услугу можно в личном кабинете на сайте оператора, через Telegram-бот или через USSD-запрос.
Получать уведомления сможет только абонент, авторизованный в Telegram-боте «Мой Феникс». Однако услуга не будет работать, если установлена безусловная переадресация либо изменен номер переадресации по недоступности. Кроме того, нельзя будет узнать о пропущенном звонке, если он поступил с телефона, на котором стоит переадресация.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ОРДО
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