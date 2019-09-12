«Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу

12.09.2019 21:03

Оператор мобильной связи в ОРДО «Феникс» запустил новую услугу — «Telegram — Вам звонили». Об этом сообщают местные СМИ.

«С 12 сентября всем абонентам мобильного оператора „Феникс“ доступна новая услуга — „Telegram — Вам звонили“, которая позволяет получать уведомления в боте „Мой Феникс“ о пропущенных вызовах в то время, когда телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — сказано в сообщении.

Активировать услугу можно в личном кабинете на сайте оператора, через Telegram-бот или через USSD-запрос.

Получать уведомления сможет только абонент, авторизованный в Telegram-боте «Мой Феникс». Однако услуга не будет работать, если установлена безусловная переадресация либо изменен номер переадресации по недоступности. Кроме того, нельзя будет узнать о пропущенном звонке, если он поступил с телефона, на котором стоит переадресация.

Источник: https://donpress.com