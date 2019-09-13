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«Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко

13.09.2019 16:17
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«Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы, хуже пятого главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.

В частности, он отметил:
«Мы слышали очень много заявлений и со стороны Порошенко, как он привержен минским соглашениям и собирается их выполнять. А я вам скажу, что Зеленский даже хуже Порошенко. Сейчас обстрелы усилились, таких не было с 2015 года. Какой же он миротворец? Он лично отвечает за все ранения и гибель в первую очередь гражданского населения».



Теги: Донбасс, миротворец, ДНР, обстрелы, Пушилин, Зеленский
 
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