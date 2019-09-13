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«Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ
Члены НВФ «ДНР» сняли ролик о 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ имени контр-адмирала Михаила Билынского. в котором пожаловались на силу и мощь украинских воинов.
Соответствующий ролик опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, передает donpress.
В ролике член НВФ отмечает:
«Если мы и дальше будем молчать, это может привести к неоправданным потерям с нашей стороны. Мы сейчас теряем людские ресурсы, мы можем потерять и свою землю. 36-я молчать не будет, там ребята агрессивные, активные. 36-я бригада очень сильно укомплектована, они сейчас вышли после длительной ротации, занимались боевым слаживанием, подготовкой с помощью иностранных инструкторов».
По словам члена НВФ, бойцы данной бригады настоящие профессионалы:
«Они больше используют активно-наступательное. То есть, и ДРГ работают, и артиллерия работает постоянно. Эти люди мотивированные, хорошо экипированные, вооруженные, заряженные, прошедшие хорошую подготовку. Большинство из них с боевым опытом. Это такие, которых уже не переубедить. Наши враги. Как мы, только наоборот, наши антиподы».
Штефан назвал данный ролик признанием превосходства 36-й бригады над НВФ и отметил:
«НВФ сняли ролик о морской пехоте Украины, а именно 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билынского. Эти две минуты стоит посмотреть, потому что именно здесь противник отзывается об украинских морпехах, да еще и как отзывается».
Теги: Донбасс, морская пехота, ДНР, ВСУ, наступление, ротация, соцсети, НВФ, ДРГ
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