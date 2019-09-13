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Архив - Донецкая область

На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов

13.09.2019 22:04
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На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов

С начала текущих суток на Донбассе члены НВФ 11 раз нарушили режим тишины, в результате чего 6 украинских военных получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно — минометов калибра 82 мм. Также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил. Еще три обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
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