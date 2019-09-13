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НВФ продолжают наращивать число обстрелов: у ВСУ есть погибший
За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе члены НВФ 23 раза обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров, в результате чего погиб один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ 15 раз нарушили «режим тишины».
Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Пищевика;
из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия — возле Водяного;
из автоматических гранатометов и стрелкового оружия — в районе Новогнатовки;
из стрелкового оружия — вблизи Верхнеторецкого, Лебединского, Гнутово и Широкино;
из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия — возле Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 8 раз обстреляли позиции украинских военных.
Из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции у Зайцево;
из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия — возле Новгородского;
из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе Крымского;
из минометов калибра 82 мм — в районе Травневого, Луганского и Майорского.
С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотроицкого и Зайцево.
Теги: Донбасс, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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