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Архив - Донецкая область

НВФ продолжают наращивать число обстрелов: у ВСУ есть погибший

13.09.2019 11:20
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НВФ продолжают наращивать число обстрелов: у ВСУ есть погибший

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе члены НВФ 23 раза обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров, в результате чего погиб один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ 15 раз нарушили «режим тишины».

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Пищевика;

из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия — возле Водяного;

из автоматических гранатометов и стрелкового оружия — в районе Новогнатовки;

из стрелкового оружия — вблизи Верхнеторецкого, Лебединского, Гнутово и Широкино;

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия — возле Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 8 раз обстреляли позиции украинских военных.

Из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции у Зайцево;

из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия — возле Новгородского;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе Крымского;

из минометов калибра 82 мм — в районе Травневого, Луганского и Майорского.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотроицкого и Зайцево.



Теги: Донбасс, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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