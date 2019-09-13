Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое»

13.09.2019 09:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.

Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/55;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 0/70;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало

43,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 375 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» — 9265 человек и 1550 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8840 человек и 1640 транспортных средств;

«Гнутово» — 3855 человек и 795 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 575 человек.



Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх