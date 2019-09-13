Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину

13.09.2019 16:00

Три добровольческих батальона передали свое оружие Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей, пишет 0629.

Это произошло 11 сентября. Бойцы чеченского батальона им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским. Добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область сегодня.

Процесс передачи происходил в одном из прифронтовых поселков под Мариуполем и был официально зафиксирован всеми сторонами.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Вячеслав Аброськин отметил, что это оружие будет служить для предоставления отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.

Генерал Аброськин на своей странице в Фейсбук отметил, что всего изъято 10 тонн оружия. И попутно сообщил, что министр МВД Аваков не принял его отставку, и он продолжает служить в полиции.

Что касается вывода с передовой последних подразделений добровольческих батальонов, то в комментарии командир 8-ого батальона УДА "Аратта" Андрей Червень сказал, что это решение было принято ввиду того, что добровольцы не нужны государству на этой войне. Он добавил, что пока нет активных действий на фронте, государство не поддерживает их. Но Червень уверен, что если начнется снова горячая фаза конфликта - "сами будут бегать за нами".

"Мы отдавали стране свои жизни и здоровье, теперь отдаем оружие", - заявил Андрей Червень.

В то же время, комбат говорит, что, к сожалению, руководство страны пока не понимает, что с русскими нужно разговаривать только на языке силы, а существующие мирные договоренности не действуют.

В настоящее время все добровольцы не покидают войну на совсем. Они остаются в Мариуполе и формируют отряды территориальной обороны, чтобы действовать в полностью законном поле.