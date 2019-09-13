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«Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»

13.09.2019 12:59
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«Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети с иронией отреагировал на очередные заявления главаря ОРДО Дениса Пушилина о желании «стать частью России».

Так, Стрелков отмечает, что Пушилин «переобувается» в зависимости от действий Кремля:

«Во чо „газок животворящий“ делает! Стоило „уважаемым партнерам Владимира Владимировича“ надавить на „Газпром“ — и Мавродьевича как подменили! Уже не хочет обратно в укру, хочет в РФ!

Но если „партнеры“ проявят „конструктив“, то он снова переобуется в секунду. На то и нанят».

Источник: donpress



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром, интеграция, ДНР, Пушилин, Стрелков, Гиркин, соцсети, НВФ
 
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