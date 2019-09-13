В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам

13.09.2019 07:30

Под обстрелы террористов попали не только жители Донецка. Тяжелую ночь переживает и Авдеевка. Боевики стали серьезно атаковать вечером 12 сентября.

Жители Авдеевки и Донецка в соцсетях писали не только о сильных обстрелах, но и гулких взрывах, сообщает Диалог.UA.

Боевики работали тяжелым вооружением, зафиксированы попадания по жилым домам и пожары вследствие обстрелов. О человеческих жертвах пока ничего не известно. Жители Донецка рассказали, что в стороне Путиловки не один час слышались сильные залпы. "Авдеевка у нас снова тяжелое. Прямое попадание в дом. Приехала вторая пожарная" "Донецк Сити бабашки пару раз слышно, как-то отвыкли, а тут опять…", "Путиловка слышны бахи", "Что за взрывы", "Ребенок плачет, когда же оркотня успокоится" "Сепарня развлекается, это по их понятиям перемирие", "Стены ходуном", "Нехило громыхнуло","2014 год возвращается, страшно" "Скорые и пожарки куда-то понеслись", - писали в соцсетях очевидцы.