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В н.п. Ждановка на шахте «Ждановская» травмирован крепильщик
13.09.2019 09:56
На временно оккупированных территориях Донецкой области на немногих работающих шахтах не соблюдаются требования техники безопасности и растет производственный травматизм.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне, 11 сентября 2019 года, во временно оккупированном н.п. Ждановка на шахте «Ждановская» травмирован крепильщик. В результате пострадавший доставлен ЦГБ г. Ждановка.
Теги: Донбасс, шахтер , Донецкая область, шахта, пострадавший, техника безопасности, травматизм
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