В н.п. Ждановка на шахте «Ждановская» травмирован крепильщик

13.09.2019 09:56

На временно оккупированных территориях Донецкой области на немногих работающих шахтах не соблюдаются требования техники безопасности и растет производственный травматизм.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 11 сентября 2019 года, во временно оккупированном н.п. Ждановка на шахте «Ждановская» травмирован крепильщик. В результате пострадавший доставлен ЦГБ г. Ждановка.