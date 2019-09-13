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В России сделали "грузом 200" врага Украины Макара из-за грязной обуви - громкие подробности
В России застрелили террориста "ДНР" по кличке Макар из-за обуви. Ему было 49 лет.
О смерти в России еще одного предателя Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает Диалог.UA.
Террорист "ДНР" Макар простился с жизнью в минувший вторник, 10 сентября, в российском городе Ханты-Мансийске. Его убил местный житель из-за конфликта, возникшего по смешному поводу. По данным российского Следкома, Макар сделал замечание своему гостю, который вошел к нему в дом в обуви. Мужчина так обиделся, что уехал за оружием, а, вернувшись, пристрелил боевика.
Necro Mancer удалось опознать террориста. По его данным, это уроженец села Федоровка Донецкой области Сергей Сибилев 1969 года рождения.
Удалось обнаружить фото Макара от 2014 года, на котором он радостно позирует с оружием и другими боевиками "ДНР" на фоне российской боевой техники. Однако "республика", из-за которой Сибилев убивал украинцев, почему-то пришлась ему не по душе, и он вскоре бежал в Россию.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, конфликт, боевик, фото, ДНР
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