Главная / Новости / Донецкая область / Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели
Последние новости раздела
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- «Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ13:59
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать13:20
- «Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»12:59
- Следит за боевиками: волонтеры показали фото необычного "помощника" снайпера ВСУ12:21
Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели
13.09.2019 17:42
Следующим шагом разведения войск в зоне ООС на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает donpress.
Так, выступая на 16-й ежегодной встречи YES глава государства отметил:
«Что касается разведения войск — да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус — мы развели войска в Станице Луганськой, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, — разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели».
Теги: Украина, Донбасс, войска, мост, разведение, Петровский район, Станица Луганская, Золотое, ООС, Зеленский
Читайте также:
- Стало известно, какую опасность создает для ВСУ разведение войск в Станице Луганской
- Разведением войск в Станице Луганской Путина умиротворить не получится - Бутусов
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
- Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто14:18
- «Можем потерять землю»: члены НВФ пожаловались на мощь подразделений ВСУ13:59
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать13:20
- «Снова переобуется»: Гиркин прокомментировал заявление Пушилина об «интеграции в РФ»12:59
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- Сложат мандаты: стало известно о громком обещании Разумкова, Стефанчука и Арахамии16:41
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- Радикалы из "Правого сектора" в Харькове облили зеленкой Дония и сделали предупреждение15:23
- Зеленский готовит несколько сценариев возвращения Крыма15:10
- Эксперты сравнили зарплату в Украине и других странах СНГ15:00
- Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака14:29
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»