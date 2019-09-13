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Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели

13.09.2019 17:42
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Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели

Следующим шагом разведения войск в зоне ООС на Донбассе является разведение сил и средств в Петровском и Золотом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает donpress.

Так, выступая на 16-й ежегодной встречи YES глава государства отметил:

«Что касается разведения войск — да, это тоже очень чувствительная тема. Так какой сейчас статус — мы развели войска в Станице Луганськой, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. С гуманитарной точки зрения это очень правильно. Следующий этап, согласно минскими договоренностям, — разведение у нас Петровск и Золотое. Я думаю, мы придем к решению этого вопроса в ближайшие недели».



Теги: Украина, Донбасс, войска, мост, разведение, Петровский район, Станица Луганская, Золотое, ООС, Зеленский
 
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