Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать

13.09.2019 13:20

Стало известно о том, что Российская Федерация не спешит выдавать паспорта жителям непризнанных "Л/ДНР".

Известно, чтобы предоставить жителям "ЛНР" и "ДНР" российские паспорта, понадобится не менее 27 лет. Это связано с низкой скоростью их выдачи. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на "Восточный вариант".

Как сообщают пропагандисты, в течение двух недель (с 27 августа до 11 сентября) люди, которые проживают в "республике", получили лишь 3,5 тысячи российских паспортов. По мнению журналиста Дениса Казанского, паспорта РФ в ОРДЛО выдают для создания пропагандистской картинки. Стоит сказать о том, что Европейский Союз закроет въезд жителям "Л/ДНР" с российскими паспортами. Кроме того, данный документ также призван регулировать вопрос выдачи виз, в случае если жители Донбасса с паспортами РФ подадут заявки в России или в Украине.