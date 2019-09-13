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Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
Стало известно о том, что Российская Федерация не спешит выдавать паспорта жителям непризнанных "Л/ДНР".
Известно, чтобы предоставить жителям "ЛНР" и "ДНР" российские паспорта, понадобится не менее 27 лет. Это связано с низкой скоростью их выдачи. Информацию передает Диалог.UA, ссылаясь на "Восточный вариант".
Как сообщают пропагандисты, в течение двух недель (с 27 августа до 11 сентября) люди, которые проживают в "республике", получили лишь 3,5 тысячи российских паспортов. По мнению журналиста Дениса Казанского, паспорта РФ в ОРДЛО выдают для создания пропагандистской картинки. Стоит сказать о том, что Европейский Союз закроет въезд жителям "Л/ДНР" с российскими паспортами. Кроме того, данный документ также призван регулировать вопрос выдачи виз, в случае если жители Донбасса с паспортами РФ подадут заявки в России или в Украине.
Теги: Россия, Донбасс, ЕС, паспорт, виза, ДНР, ЛНР
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