- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник напомнил Леониду Кучме и Владимиру Зеленскому, что Минские договоренности «не являются предметом для дискуссий», и торговаться «республики» не намерены.
Текст заявления обнародовали 14 сентября СМИ группировки «ЛНР», передает donpress.
По словам Пасечника, Минские договоренности и Комплекс мер, утвержденные ранее, не подлежат обсуждению. Это единственный документ, регламентирующий якобы «общение» между «республиками» и Украиной.
«Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому и всему остальному руководству Украины необходимо принять тот факт, что ни Минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий. В „нормандском“ формате был утвержден документ, четко и понятно, по пунктам регламентирующий схему общения Донбасса и Украины. Другого такого документа нет и не будет», — заявил главарь «ЛНР».
Если украинская власть хочет мира, сказал Пасечник, то договариваться нужно не с кем-либо, а с незаконными вооруженными формированиями.
«Во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений еще раз повторю: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться мы не намерены. Хотите мира — выполняйте волю наших людей, выполняйте „Минск“. Хотите о чем-то договориться — обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще», — предупредил «глава ЛНР».
Теги: Украина, США, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Пасечник, Зеленский
- Украинская власть игнорирует Минские соглашения - В.Нимченко
- Волкер четко указал место "Л/ДНР" в переговорном процессе по Донбассу: "так называемым "республикам" тут не место"
- Лавров назвал условие для введения миротворцев на Донбасс
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- В. Нимченко: Признание Донбасса временно оккупированной территорией - преступление против государственности
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО17:50
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- На Крымском мосту в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек17:12
- Зеленский больно ударил, Порошенко закатил истерику: Это стиль России16:53
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Что расскажут о характере человека ямочки на щеках08:07
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО