- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка» 08:56
Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"
В террористической "ЛНР" распространили заявление главаря боевиков Леонида Пасечника, который сделал "жесткое предупреждение" Президенту Украины Владимиру Зеленскому и экс-президенту Леониду Кучме, являющемуся переговорщиком от Украины на минских переговорах. Так, Пасечник заявил, что минские договоренности: "не являются предметом для дискуссий", и боевики ОРДЛО с Украиной в этом плане никакие "торги" устраивать не намерены. "ЛНР" и "ДНР" будут как и прежде, стоять на своих позициях, сообщает Диалог.UA.
Как выразился Пасечник, они не пойдут ни на какие перемены относительно минского процесса, так как: "минские договоренности и Комплекс мер, утвержденные ранее, не подлежат обсуждению". По словам главного боевика Луганска, "республика" будет общаться с Украиной только отталкиваясь от минского документа. "Леониду Кучме, Владимиру Зеленскому необходимо принять тот факт, что ни минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий", - сказал луганский террорист. И если Украина, как выразился главарь "ЛНР", хочет договориться со "свободным Донбассом", то должна пойти на переговоры именно с боевиками, а не с кем-либо еще. "Еще раз повторяю, наши позиции неизменны. Мы торговаться с вами не будем. Если хотите мира, соблюдайте "Минск". Только тогда с нами можно договориться", - пригрозил террорист зачем-то вспомнив о США, с которыми по Донбассу якобы ведет переговоры официальный Киев. Ранее стало известно, что Пасечник срочно занялся усилением личной охраны после того, как СБУ вывезла в результате спецоперации на территорию Украины боевика Цемаха, которого потом обменяли на украинских узников Кремля.
Теги: Донбасс, предупреждение, ЛНР, Пасечник
- На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах
- "Они предали. В России это помнят", - известный блогер посоветовал главарям "Л/ДНР" готовиться к худшему
- Боевики грозят изымать не только товар, но и транспорт, если проезд будет осуществляться не через таможни "ЛДНР"
- Итоги понедельника на оккупированных территориях Донбасса
- На Луганщине уничтожена фура с контрабандным алкоголем
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- «Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск превратился в город пенсионеров10:12
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО17:50
- Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО17:29
- На Крымском мосту в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек17:12
- Зеленский больно ударил, Порошенко закатил истерику: Это стиль России16:53
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- "Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне 15:50
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Что расскажут о характере человека ямочки на щеках08:07
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО