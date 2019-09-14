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Пристайко: мы предлагаем провести местные выборы в ОРДЛО
Местные выборы в Украине могут пройти, в том числе, и в оккупированных районах.
Украинские власти прорабатывают возможность проведения местных выборов по всей стране, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает интернет-издание Хроника.инфо.
Пристайко отметил, что пять лет назад Украина согласилась на минские соглашения, которые предусматривают выборы на неподконтрольном Донбассе.
«По нашему мнению, идеально было бы провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всей нашей стране. У них (на оккупированном Донбассе, — ред.) уже дважды были «выборы», фейковые, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы на всей территории, в том числе на оккупированной. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», — заявил Пристайко.
Теги: Донбасс, выборы, ОРДЛО
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