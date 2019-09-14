Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ

14.09.2019 12:10

Террористы "ЛДНР" в ходе провокаций на Донбассе ранили 8 бойцов ООС и с начала текущих суток уже обстреляли позиции ВСУ неподалеку Новолуганского из 120-мм миномета.

За прошедшие сутки, 13 сентября, боевики "ЛДНР" на оккупированном Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня, передает Диалог.UA.

Зафиксировано, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями видов оружия минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, оккупанты РФ били из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. В штабе ООС сообщают, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Талаковка, Авдеевка, Опытное, Верхнеторецкое, Водяное, Пищевик, Гнутово, Зайцево, Майорськ, Новолуганское и Хутора Вольный. Более того, в районе Гнутово боевики устроили спецоперацию, чтобы максимального нанести вред по позициям ООС. Враг применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди которых был один с подвесом, для сброса гранатометных выстрелов. К несчастью, за прошедшие сутки во время выполнения боевых задач 8 военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.