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Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка»

14.09.2019 08:56
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Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка»

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.
Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/60;
«Марьинка» — 10/90;
«Новотроицкое» — 10/60;
«Гнутово» — 20/20.
Пассажиро-транспортный поток остался почти на уровне предыдущих суток.
В общем через КПВВ последовало 42,4 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 025 человек и 1219 транспортных средств;
«Марьинка» — 9199 человек и 1506 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8659 человек и 1575 транспортных средств;
«Гнутово» — 4005 человек и 885 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 565 человек.



Теги: Донбасс, машины, Марьинка, очередь, КПВВ
 
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