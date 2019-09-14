Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка»

14.09.2019 08:56

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.

Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/60;

«Марьинка» — 10/90;

«Новотроицкое» — 10/60;

«Гнутово» — 20/20.

Пассажиро-транспортный поток остался почти на уровне предыдущих суток.

В общем через КПВВ последовало 42,4 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 025 человек и 1219 транспортных средств;

«Марьинка» — 9199 человек и 1506 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8659 человек и 1575 транспортных средств;

«Гнутово» — 4005 человек и 885 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 565 человек.