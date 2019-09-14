Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"

14.09.2019 11:09

Бойцы ВСУ ликвидировали возле оккупированного Донецка 26-летнего участника незаконных вооруженных бандформирований ДНР Виталия Завалишина.

Около недели назад 8 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного боевика так называемой "ДНР", передает Диалог.UA.

Об этом сообщили в одном из Telegrem-каналов оккупированной Макеевки. Известно, что 26-летний боевик Виталий Завалишин был убит украинским снайпером в районе захваченного Донецка. Также известно, что в январе 2015 года Виталий был занесен в базу "Миротворца". Участник российско-террористических войск оказался родом из Тореза, где только в 2008 году окончил школу, а с началом военного конфликта решил примкнуть к оккупантам РФ.