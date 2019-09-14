- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка» 08:56
- На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов22:04
- Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно18:49
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"
У "ДНР" зняли перший художній фільм в стилі фентезі, двогодинна стрічка називається — "Задум".
Про це повідомляє тероистичні ЗМІ, передає Depo.Донбас.
Відзначається, що створили кінострічку непрофесіонали на студії "Донфільм". Фільм ще майже ніхто не бачив, в інтернеті є трейлер, з якого абсолютно не зрозуміло, про що стрічка.
Анотація до фільму не додає розуміння суті, якись хлопчик шукає відповіді на важливі питання та потрапляє в дивне місце, в якому мешкають Смисли, - в Вишій Ярус, надбудову над світом. Він зустрічає провідника та стає об'єктом боротьби протиборчих сил і дізнається про події, що очікують світ.
"У фільмі відсутня пряма згадка Росії, мова саме про неї. У натяках і підказках - про будівництво останнього планетарного проекту, що йде на зміну відіграв свої ролі Комунізму і Лібералізму", - йдеться в анотації.
Зазначається, що швидше за все, на творців кіно вплинули кінотрилогія Джексона "Володар кілець", "Варти" Бекмамбетова, "Сталкер" Тарковського і інші фентезі. Автори стверджують, що їх фільм ні на що не схожий.
Автор сценарію і музики - такий собі Дмитро Зодчий - відмовляється давати інтерв'ю ЗМІ. Він родом з Тореза, жив в Донецьку, але зараз мешкає в російському Ростові-на-Дону. Професійного режисерської освіти у нього немає.
Взагалі, він задумав кінотрилогію. Нинішній "Задум" - це тільки її перша частина. Коли почнуться зйомки другої, поки невідомо. На них спочатку треба знайти гроші.
Як говорить помічник режисера, знімали кіно учасники проекту, в основному, за свої особисті гроші, "лише один небідна людина зі сторони, якому сподобалася ідея, дав якусь солідну суму".
Зйомки йшли в "ДНР" з серпня 2016 по грудень 2017 року, в основному - в квадраті між Макіївкою, Єнакієвому, Шахтарському та Харцизькому, так як тут багато незвичайних пейзажів, в тому числі гірських. Наприклад, в Зуївці, Зугресі, біля станції Монахове і селища Сердите. Повністю закінчили роботу над фільмом взимку 2019 року. У лютому влаштували в Донецьку закритий показ для вузького кола.
У "ДНР" автори демонструвати стрічку в кінотеатрах не хочуть, розраховують на покази на Росії, а потім викладуть в інтернет.
Теги: Донбасс, фильм, кинотеатр, ДНР
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- При выполнении боевого задания на Донбассе погиб боец ВСУ13:11
- Россияне пошли в атаку по всему фронту, сбрасывая гранаты с БПЛА, жертвами нападения стали 8 бойцов ВСУ12:10
- В зоне ООС 22 обстрела за сутки: пострадали бойцы ВСУ11:51
- Снайпер ВСУ ликвидировал опасного боевика "ДНР": в Сеть попали фото нового "груза 200"11:09
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- «Кто мы – сепаратисты или кто?»: Суходольск превратился в город пенсионеров10:12
- Ситуация на на пунктах пропуска сегодня, 14 сентября: Больше всего машин на КПВВ «Марьинка» 08:56
- В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО07:51
- На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов22:04
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- У "ДНР" зняли перший художній фільм - фентезі, який не хочуть демонструвати в "республіці"16:08
- "Россия – агрессор, но…" — премьер Гончарук сделал заявление о войне 15:50
- Перепись населения в Украине хотят провести до конца года15:30
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент14:33
- Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России14:09
- Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам13:51
- Снизят ли тарифы на коммуналку: Зеленский удивил заявлением после встречи с Коломойским. ВИДЕО13:28
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Что расскажут о характере человека ямочки на щеках08:07
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО