Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая

15.09.2019 10:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс "пылает": оккупанты пошли в атаку по всей линии фронта, гремят 120-мм орудия, ситуация тяжелая

Перемирием на Донбассе и не пахнет. В субботу гибридная армия РФ целый день била по ВСУ запрещенными "Минском" орудиями.

После полуночи стало еще "горячее". Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает Диалог.UA.

По данным штаба, в субботу, 14 сентября, враг аж 14 раз сорвал режим перемирия. При этом террористы использовали крупнокалиберное оружение, запрещенные Минскими соглашениями - минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы и прочее. 9 ударов пришлись на группу ответственности ОТГ "Восток". Новотроицкое, Водяное, Каменка, Богдановка, Лебединское и Опытное оказались под сокрушительным огнем вояк Путина. Напряженная ситуация была и в зоне ответственности группы ООС "Север". Там оккупанты лупили по Новолуганскому, Новотошковскому, Пивденному, Гладосовскому. "За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили Объединенные силы. К сожалению, враг не успокоился после полуночи уже 15 сентября. До с 00:00 и до 07:00 утра террористы совершили аж 4 атаки под Авдеевкой, Новогнатовкой , а также Новолуганским.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх