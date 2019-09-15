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Филатов рассказал про угрозы от главаря "ДНР": мэр Днепра рассказал, чем довел оккупантов
15.09.2019 19:18
Городской глава Днепра Борис Филатов поздравил горожан с Днем города и вспомнил несколько самых ярких воспоминаний за период руководства городом.
Он рассказал, как в начале оккупации Донбасса в 2014 году он лично получал угрозы от главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, сообщает Диалог.UA.
"Мне лично публично угрожал Захарченко и пару раз меня ждали совсем неприятные моменты от сепаров", - написал он, комментируя заявление убитого год назад в Донецке наемника. Он также рассказал о жертвах, на которые пошел ради Днепра и отметил, что не жалуется и не боится ничего. В заключение своего откровенного поста он еще раз поздравил жителей города с праздником. "Я просто люблю этот Город и хочу, чтобы у него все было хорошо", - отметил он.
Теги: Донбасс, праздник, мэр, Днепр, День города, ДНР, боевики, угрозы, Захарченко
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