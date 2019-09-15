Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»

15.09.2019 14:32

Главари «ДНР» назвали «саботажем» отказ Украины предоставлять Донбассу особый статус.

Об этом заявила так называемая «представитель ДНР» на минских переговорах Наталья Никонорова, передает donpress.

В частности, она отметила:

«Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель Минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны, — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта».