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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»

15.09.2019 14:32
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Главари ОРДО обвинили Украину в «саботаже»

Главари «ДНР» назвали «саботажем» отказ Украины предоставлять Донбассу особый статус.

Об этом заявила так называемая «представитель ДНР» на минских переговорах Наталья Никонорова, передает donpress.

В частности, она отметила:

«Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель Минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны, — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта».



Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, Конституция, саботаж, отказ, ДНР, особый статус, Минские соглашения
 
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