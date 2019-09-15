- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- «Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином» 20:50
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ19:44
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе
На Донбассе боевики снова нарушили режим "тишины" – 14 сентября враг 14 раз атаковал позиции украинской армии, при этом применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм.
Также били из гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки – из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Богдановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
около Лебединского и Опытного – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций украинской армии:
неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 120 мм;
вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;
дважды в районе Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Гладосово – из миномета калибра 82 мм.
Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил. Враг также применял минометы. Боевики накрыли огнем украинских военных и нанесли урон ВСУ.
Также 14 сентября стало известно о кончине в госпитале спецназовца, получившего смертельные ранения на Донбассе. Старший сержант Максим Кондратюк попал под вражеский огонь еще 10 сентября и за его жизнь боролись врачи.
В начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожены трое человек, еще четверо получили ранения.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
- Прицельный огонь, минометы и снайпер: боевики продолжают нарушать "Минск"
- Армия РФ пошла в атаку по всему фронту - ВСУ громят боевиков, ситуация на Донбассе накаляется
- На Донбассе боевики не прекратили обстрелы - из-за неосторожного обращения с оружием один российский наемник погиб и трое ранены
- Крещенские обстрелы: на Донбассе били пулеметы, гранатометы и минометы
- Сутки в зоне ООС: оккупанты устроили 12 обстрелов
- На Донбассе стало "жарко": оккупанты РФ пустили в ход запрещенное оружие, ВСУ несут потери
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка22:09
- «Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином» 20:50
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ19:44
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- На передовой снова было горячо: военные рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности07:28
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка22:09
- В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"21:52
- В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе21:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- «Это реванш сепаратизма»: на Донетчине осужденный за организацию «референдума» стал «Почетным гражданином» 20:50
- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными15:13
- Кучма сделал тревожное заявление о встрече Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель14:51
- Названы пять мужских имен, обладатели которых любят ходить "налево"10:50
- «Люди Донбасса привыкли обходиться без Украины»: В России прокомментировали присоединение «ЛДНР» к РФ10:30
- В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле» 09:47
- Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги08:32
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"