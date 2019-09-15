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«Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев
На контрольно-пропускных пунктах «ДНР», расположенных на линии разграничения, у несовершеннолетних детей снимают отпечатки пальцев. Также детей фотографируют. Это касается преимущественно мальчиков подросткового возраста. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщают очевидцы в соцсетях, пишут Донецкие новости.
В частности, на КПП «Еленовка» (трасса Донецк – Мариуполь) заставили проходить данную процедуру 14-летнего ребенка.
«Сегодня, у моего сына (14 лет) при въезде в "ДНР" сняли отпечатки пальцев + фото фас и профиль. Это как? Что сказать сыну? Дети даже из фильмов соображают, что такие вещи делают с подозреваемыми в преступлении. Почему у детей снимают отпечатки пальцев и фотографируют в профиль и фас?», – возмущается мужчина, пишущий под ником «Mclaryn».
Ситуацию подтверждает и Екатерина, ее сын столкнулся с этим из-за украинского ID-паспорта. «У моего тоже брали и фотографировали. В вытяге к ID-карте (украинский ID-паспорт можно получать с 14 лет, – ред.) нет прописки – как, впрочем, сейчас почти у всех детей, которые проживают здесь, а паспорт получили украинский. Поэтому сразу завели в отдельную комнату, заполнили форму в компьютере – где живет, где учится и т. д. Сняли отпечатки и фото, сказали сделать адресную справку в "ДНР" и с ней ездить», – пояснила женщина.
Отпечатки берут не у всех. «У меня есть тоже сын. И сколько ездим, никто не брал отпечатки пальцев у него», – отмечает Мила.
Участники дискуссии возмущаются происходящим на КПП «ДНР»:
Сергей: «Объяснения этому нет. Как и всему, что там происходит»;
Шура: «Просто скажите сыну, что в стране ДНРии все не слава богу, и пусть он этот инцидент просто по скорее забудет»;
Александр: «Что тут непонятного? Это зона, просто большая и с мягким режимом, но до 23:00 все должны быть по хатам».
При этом отдельные жители неподконтрольной территории не видят ничего странного в том, что детей таким образом «идентифицируют». «Ну проверили его (сына, – ред.), сделали фото и сняли отпечатки. Он не грудной ребенок, понимает откуда и куда въезжает. Зачем тут из этого базар разводить?», – считает Сергей.
Как сообщалось ранее, на КПП «ДНР» отпечатки пальцев у гражданских лиц начали снимать с января 2018 года. Но очевидцы отмечали, что такую процедуру выборочно заставляли проходить лишь взрослых мужчин и женщин.
Теги: Донбасс, отпечатки пальцев, Еленовка, ДНР
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