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Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина
15.09.2019 08:32
Главарь «ДНР» Денис Пушилин обвинил правительство Украины в слабом стремлении выполнять Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе.
Текст заявления сегодня обнародовали СМИ группировки «ДНР», передает donpress.
Одновременно с главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником и в похожем ключе на слова представителя Украины в ТКГ по Донбассу Леонида Кучмы, сказанными на форуме YES, отреагировал и главарь сопредельного «государства» Денис Пушилин.
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, конфликт, форум, правительство, ДНР, ЛНР, Пушилин, Кучма, Пасечник
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