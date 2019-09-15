Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина

15.09.2019 08:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пушилин отреагировал на слова Леонида Кучмы о Донбассе: Мы не такие, как Украина

Главарь «ДНР» Денис Пушилин обвинил правительство Украины в слабом стремлении выполнять Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе.

Текст заявления сегодня обнародовали СМИ группировки «ДНР», передает donpress.

Одновременно с главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником и в похожем ключе на слова представителя Украины в ТКГ по Донбассу Леонида Кучмы, сказанными на форуме YES, отреагировал и главарь сопредельного «государства» Денис Пушилин.



Теги: Украина, Донбасс, СМИ, конфликт, форум, правительство, ДНР, ЛНР, Пушилин, Кучма, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх