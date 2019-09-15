Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка

15.09.2019 16:48

Главари "ДНР" в обязательном порядке заставляют боевиков получать российские паспорта. Террористы встревожены.

О секретном приказе командования боевиками "ДНР" изданию Диалог.UA рассказал информированный источник.

Все наемники, которые проходят "службу" в группировках террористической "ДНР" в обязательном порядке и срочно должны получить российские паспорта. Это приказ высшего руководства "республики". Многие вояки недовольны принудительной паспортизацией. Во-первых, им приходится платить за это из своих карманов. А какой-то видимой пользы от этих паспортов нет. Насторожило их и то, что приказано получать паспорта в срочном порядке. В рядах боевиков ходят настойчивые слухи, что РФ намерена "слить" Донбасс и их готовят к эвакуации из Донецка. Такой сценарий очень пугает террористов "ДНР", особенно тех, что кто участвовал в убийствах украинских военных и гражданских. Если Кремль вернет Донбасс под контроль Киева, то многим из них придется оставлять свои дома, семьи и бежать в Россию, так как под амнистию они попасть не смогут. Им грозят длительные тюремные сроки за терроризм. Однако более вероятной причиной спешки является то, что России нужно максимально русифицировать оккупированные районы до того, как они будут возвращены Киеву. Это позволит Кремлю не только держать уже абсолютно "русский" регион под своим полным контролем, но и давить на Киев.