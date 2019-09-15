«УРАЛы, КамАЗы, УАЗы»: дончане сообщают об активном передвижении техники НВФ

15.09.2019 13:48

14 сентября около 12:00 в разных районах неподконтрольного Украине Донецка жители города наблюдали активное передвижение военной техники подразделений НВФ.

Об этом они сообщают в социальных сетях, передает donpress.

По словам дончан, техника перемещалась, как груженная членами НВФ и ящиками, с неизвестным содержанием, так и пустая:

«14.09.2019 в 12:33 грузовая борт.тент. на базе УРАЛа с НВФ по Куприна со стороны Боссе в напр. Ленинского, без о/з, камуфляж»

«14.09.2019 в 12:07 грузовая борт.тент. на базе УРАЛа по Куприна со стороны Боссе в напр. Ленинского, тз „35 в круге“, номер ДК 3321, не увидел что внутри»

«14.09.2019 в 12:05 грузовая борт.тент. на базе КамАЗа с какими-то ящиками по Куприна со стороны Боссе в напр. Ленинского, тз „55 в треугольнике“, номер ДК 2107»

«14.09.2019 в 12:00 грузовая борт.тент. на базе КамАЗа с Пухова на Куприна в напр. Буденновки, без тз, номер ДК 4128, не увидел что внутри»

«14.09.2019 в 11:37 грузовая борт.тент. „разминирование“ на базе УРАЛа с НВФ по Университетской через Ватутина в северном напр., тз „23 в трапеции“, номер ДК 3753»

«14.09.2019 в 11:30 грузовая борт.тент. на базе КамАЗа, закрытая, с Университетской на Тренева, тз „13 в треугольнике“, номер не рассмотрел»

Отмечается, что часть УРАЛов и КамАЗов ехали в сторону Путиловки:

«14.09.2019 в 11:30 грузовая борт.тент. на базе УРАЛа с НВФ по Киевскому со стороны центра в напр. Путиловки, тз „53 в круге“, номер ДК 1428»

«14.09.2019 в 11:25 УАЗ (легковой) с НВФ по Киевскому со стороны Путиловки в напр. центра, без тз, номер ДК 5567»