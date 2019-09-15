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Архив - Донецкая область

В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат

15.09.2019 12:52
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В «ДНР» задерживают соцвыплаты и выплаты зарплат

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах оккупационные «власти ДНР» задерживают социальные выплаты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» массово задерживают социальные выплаты и выплаты заработной платы. Когда жители временно оккупированных территорий не получили положенные выплаты в назначенный срок, их заверили, что «задержка временя», всего на несколько дней, и связана с заменой «банковских кодов».
Однако, на сегодняшний день соцвыплаты продолжают задерживаться, а предполагаемый срок выплат переносится со дня на день.

Вот как описывают в соцсетях происходящее жители временно оккупированных территорий:

«Слышал кто о выплате соц. пособий и что вообще известно о реальных сроках?»,
«Меняют систему в банках с етим и задержка выплат потерпите все будет»,
«Кот, коды меняют. Точнее меняли 1календарный день. А о смене системы, это такие же сказки, как хакерский взлом банковских систем пару лет назад».
«Кот, ды тут люди уже всего боятся. Тем более с этими соц пособиями задержали зп, а люди в долги залезли на 1сентября. Ведь никто не думал, что задержка будет. Вот и паника»,
«Реальный с 10 по 25 число, а так слухи ходят что на следующей неделе»,
«Денег нет и в ближайшее время не обещают. Расчеты прекратились».



Теги: Донбасс, банк, зарплата, код, задержка, социальные выплаты, ДНР, соцсети
 
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