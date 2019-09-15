В Донецке переполох из-за флага Украины - "МГБшники" злы, бегают с автоматами, ищут "укроДРГ"

15.09.2019 11:29

Украинский флаг переполошил оккупантов в Донецке. Теперь "ДНРовцы" лихорадочно ищут неуловимую ДРГ по всему городу. Об инциденте с флагом рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения дончан в соцсетях, рассказал Диалог.UA.

Инцидент случился в субботу, 14 сентября, возле "отжатого" террористами супермаркета ПРС на улице Щетинина в оккупированном Донецке. "Что произошло? Возле остановки "полиция стояла" и лежал украинский флаг" - поинтересовалась очевидица. Ей ответили, что кто-то забросил флаг прямо на электрические провода и боевики из-за этого сильно переполошились.

"Кто вам сказал этот бред? Это он зацепился (за провода - ред.), когда полиция сбрасывала его с крыши", - рассказала донецкая сепаратистка. По ее данным, вешали флаг на дом 5 неизвестных. Позже террористы начали распространять слухи, что в флаг Украины якобы была завернута взрывчатка и все это было помещено в ливневку для теракта. Однако в эту очередную страшилку жители Донецка не поверили. "Опять укроДРГ шалят", - постебался над ситуацией Necro Mancer.