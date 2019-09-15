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Волкер призвал Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО
Украинским властям следует выполнять обязательства по выплате пенсий населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Как передает replyua.net, об этом вчера сообщил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) специальный представитель американского Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер.
«Если мы говорим о ряде гуманитарных вопросов, это и выплата пенсий, и доступ к медицинским услугам для жителей ОРДЛО, и эти обязательства Украины крайне важны для мирного процесса. Дело в том, что эти шаги будут способствовать возвращению доверия этих людей к украинской власти», – сказал Волкер. Более того, дипломат добавил, что украинская сторона демонстрирует готовность делать шаги для реализации Минских соглашений, в отличие от России.
Напомним, что Российская Федерация пять лет назад сразу после аннексии Крыма начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Однако в Кремле всячески отрицают свою причастность к убийствам мирного населения и разрушения инфраструктуры на Донбасс
Теги: Донбасс, ОРДЛО, пенсии, Волкер
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