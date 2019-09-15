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"Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
В оккупированных районах Донбасса социальная напряженность уже дошла до точки кипения.
Народ готов восстать и гнать кремлевских ставленников. Диалог.UA обратил внимание на показательное заявление сепаратистского Telegram-канала "Донецкий Абориген".
"Донецкий Абориген", который горячо поддерживал оккупацию Донбасса, внезапно "прозрел" на 6-м году жизни в "русском мире". Он констатировал провал политики Москвы в "ДНР", отметив, что жители уже ненавидят кремлевских ставленников. Ресурс посмеялся над оправданиями главарей "ДНР", которые говорят: "Не мы плохие или ошиблись - а враг силен! Не мы загнали население комендантскими часами и запретом общественной жизни, а хитрые укры ведут "эффективную" информационную политику. Не мы грабим и насилуем экономику (последние громкие публичные разорения предприятий "республики": "Силур" и прочие) это хитрый "московский" план по "подъему" нашей экономики". Однако, отметил "Донецкий Абориген", простые граждане на такое уже "не ведутся". "Невозможно все-таки доказать это шахтеру, токарю, коксохимику или путейцу? Тем, которые несколько месяцев не видели зарплаты и наблюдают за разрушением переживших 90-е предприятий, работе, на которых отдали полжизни, работая там целыми династиями? Слушать о безграничной любви к народу и терпеть ежедневные издевательства от чиновников в очередях (хоть за паспортом, хоть на КПП вообще по любому поводу). Наблюдать беспредел в судах и правоохранительной сфере, сидящих годами невиновных. Выслушивать от ребенка, который вернулся за час до комендантского часа домой, как ему выворачивали карманы ППСники, или же с ним мотаться по районам и больницам в поисках компетентного врача (все способные передвигаться уже выехали от "успешной политики"). День за днем наблюдать как разрушают ваш город, сложившиеся за поколения устои и традиции, уклады жизни", - плачутся сепаратисты. Ресурс возмущен, что РФ поставила во главе Донбасса "уродливое сборище воров и мошенников, которое день за днем уничтожают наш дом".
Теги: Донецк, Донбасс, суд, комендантский час, оккупация, больница, ДНР, воры, мошенники
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